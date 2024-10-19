Mersin’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 19.10.2024 - 12:01

Güncelleme: 19.10.2024 - 12:02

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri merkez Toroslar ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenlediği 2 ayrı operasyonda şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 13 bin 420 sentetik hap, 1 kilo 275 gram bonzai, 1 kilo 170 gram metamfetamin, 395 gram kubar esrar ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 TL’ye el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklandı.