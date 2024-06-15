Sahte sağlık raporları düzenleyen çeteye operasyon: 4 tutuklama

Yayınlanma: 15.06.2024 - 07:55

Güncelleme: 15.06.2024 - 07:55

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçeğe aykırı sağlık kurul raporları düzenleyip kullanarak, engelli araç alımı, emeklilik, aylık bağlatma, bakım yardımı, özel eğitim, istihdam gibi tanımlanmış hak ve hizmetlerden usulsüz yararlandığı tespit edilen bir çeteyi 8 Mart'ta takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu adresleri tespit edilen 17 şüpheliye 11 Haziran'da Nazilli ilçesi, Tunceli, İstanbul ve İzmir illerinde operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 87 sağlık kurulu raporu, 96 sayfa hasta muayene evrağı, 13 hastane laboratuvar sonuç formu, hasta gözlem formu evrakı, 2 tabanca, 54 fişek, 3 şarjör, 18 cep telefonu, 2 engelli kimlik kartı, 6 engellilik ve sakatlık evrakları, 6 SGK evrakı, 7 isim ve telefon numarası yazılı not kağıdı ve not defteri, 6 reçete, 1 dizüstü bilgisayar, 1 sim kart adaptörü, 1 banka kartı, 1 laboratuvar kartı, 11 SIM kart, 7 CD, 5 flash bellek, 1 bilgisayar kasası, 1 Aydın Vergi Dairesi'ne ait evrak ve 5 banka dekont ve hesap hareketi içeren evrak ele geçirildi. Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Nazilli Adliyesi'ne gönderilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından, 11'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemede çete lideri olduğu öğrenilen Ç.G. ile birlikte 4 kişi tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.

205 MİLYON TL'LİK PARA AKIŞI

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 8 Mart 2024'te başlatılan takipte 13 ara yakalama yapıldığı öğrenilirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve araştırmalar sonucunda, örgüt içinde 205 milyon 219 bin 909 TL para akışı olduğu tespit edildi.