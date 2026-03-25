Sahte zeytinyağcı akıllara durgunluk verdi: 82 kez yakalanıp 46 kez isim değiştirdi

İzmir’in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren bir zeytinyağı üreticisinin 2024 yılından bu yana toplam 82 kez tağşiş listesinde yer aldığı tespit edildi.

Gıdadedektifi’nin aktardığı bilgilere göre, firmanın farklı markalar altında piyasaya sürdüğü ürünlerde zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı ileri sürüldü. Araştırma yapılınca aynı firmanın bu uygulamayı farklı dönemlerde tekrarlandığı ve benzer içeriklerin çeşitli marka isimleriyle piyasaya çıktığı tespit edildi.

İSİM DEĞİŞTİRİP SATIŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ

Yapılan incelemede firmanın 46 farklı marka adı altında ürün sattığı ve 82 kez tağşiş listesine girdiği ortaya çıktı. Tağşişlerin farklı markalarda aynı şekilde yapıldığı belirtildi.

İŞTE O MARKALAR

Kamuoyuna açıklanan listede farklı isimler ve bölgeleri çağrıştıran çok sayıda markanın olduğu görülüyor:

1926 Mehmet Selim Efendi

Alatepe Organik

Arden Ayvalık

Aydın Egenin Efesi

Ayvalık

Ayvalık Kooperatif

Ayvalık Köy Birlik

Ayvalık Köy Koop

Azm Ayvalık

Bizim Ayvalık

Çakır Ada

Damlam Ayvalık

Damlam Ayvalık Extra Virgin

Doğal Ürünler Efe Organic

Edremit Gömeç

Edremit Sofram

Efebeyi

Ege Belenkaya

Ege Sızma

Ege Tarım Birlik

Egeden

Egelim

Gemlik

Geyikli Gold

Gold Ayvacık

Güney Egeden

Köy Tat

Lux Ayvalık

Lux Ayvalık Körfezim

Olive Santo

Öz Tadım

Özdedeoğlu

Özgü Altınoluk Kuzey Ege Yöresi

Sazlıköy

Sicilyağ Ege’den

Tepeköy

Tvk Tarım

Yeni Ayvalık

Yeni Egeden

Yeni Körfez

Yeni Mudanya Köy Koop

Yeşil Ayvalık

Zeytinada

Zeytinbağı Trilye

Zeytinbeyli

Zeytinören

UZMANLAR UYARIYOR

Olayın ortaya çıkması gıda konusunda ne kadar güvende olduğumuz sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, zeytinyağı alırken satın alınan ürünün etiketlerinde yer alan bilgilerin dikkate alınması gerektiğine vurgu yapıyor.