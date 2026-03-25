Sahte zeytinyağcı akıllara durgunluk verdi: 82 kez yakalanıp 46 kez isim değiştirdi

İzmir’in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren bir zeytinyağı üreticisinin 2024 yılından bu yana toplam 82 kez tağşiş listesinde yer aldığı tespit edildi.
Gıdadedektifi’nin aktardığı bilgilere göre, firmanın farklı markalar altında piyasaya sürdüğü ürünlerde zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı ileri sürüldü. Araştırma yapılınca aynı firmanın bu uygulamayı farklı dönemlerde tekrarlandığı ve benzer içeriklerin çeşitli marka isimleriyle piyasaya çıktığı tespit edildi.
İSİM DEĞİŞTİRİP SATIŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ
Yapılan incelemede firmanın 46 farklı marka adı altında ürün sattığı ve 82 kez tağşiş listesine girdiği ortaya çıktı. Tağşişlerin farklı markalarda aynı şekilde yapıldığı belirtildi.
İŞTE O MARKALAR
Kamuoyuna açıklanan listede farklı isimler ve bölgeleri çağrıştıran çok sayıda markanın olduğu görülüyor:
1926 Mehmet Selim Efendi
Alatepe Organik
Arden Ayvalık
Aydın Egenin Efesi
Ayvalık
Ayvalık Kooperatif
Ayvalık Köy Birlik
Ayvalık Köy Koop
Azm Ayvalık
Bizim Ayvalık
Çakır Ada
Damlam Ayvalık
Damlam Ayvalık Extra Virgin
Doğal Ürünler Efe Organic
Edremit Gömeç
Edremit Sofram
Efebeyi
Ege Belenkaya
Ege Sızma
Ege Tarım Birlik
Egeden
Egelim
Gemlik
Geyikli Gold
Gold Ayvacık
Güney Egeden
Köy Tat
Lux Ayvalık
Lux Ayvalık Körfezim
Olive Santo
Öz Tadım
Özdedeoğlu
Özgü Altınoluk Kuzey Ege Yöresi
Sazlıköy
Sicilyağ Ege’den
Tepeköy
Tvk Tarım
Yeni Ayvalık
Yeni Egeden
Yeni Körfez
Yeni Mudanya Köy Koop
Yeşil Ayvalık
Zeytinada
Zeytinbağı Trilye
Zeytinbeyli
Zeytinören
UZMANLAR UYARIYOR
Olayın ortaya çıkması gıda konusunda ne kadar güvende olduğumuz sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, zeytinyağı alırken satın alınan ürünün etiketlerinde yer alan bilgilerin dikkate alınması gerektiğine vurgu yapıyor.