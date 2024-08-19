Şair Nevzat Çelik 'İzmir yangını' paylaşımı sonrası gözaltına alındı
Ahmet Kaya'nın 'Şafak Türküsü' şarkısının yazarı şair Nevzat Çelik, İzmir'deki yangınla ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Çelik, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Şair Nevzat Çelik, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Şair Nevzat Çelik, 17 Ağustos'ta X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım İzmir yanıyor. Gavur İzmir değil, Türkiye yanıyor! Koltuğuna yapışmış iktidar, aynada saçını tarıyor" ifadelerini kullandı.
Çelik, bu paylaşımının ardından dün akşam saatlerinde evine gelen polislerce gözaltına alındı.
"HİÇ Mİ GÖRMEYELİM, DUYMAYALIM, KONUŞMAYALIM"
Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Çelik, "Hiç mi görmeyelim, duymayalım, konuşmayalım? Hiç mi eleştirmeyelim? Ne isteniyor? Mahalle yanarken hep saçımızı mı tarayalım? Peki, nasıl insan kalalım?" diyerek tepki gösterdi.
Şair Çelik, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Dün gece.— Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) August 19, 2024
Saat: 21.45…
Beşiktaş-Antalya maçını izlemek üzere tezgâhımı kurmuşum.
Hakem düdüğünü ağzına götürmüştü ki...
Kapı sertçe çaldı.
Yakalama tutanağıyla geldiler.
Haklarını teslim etmeliyim, polisler çok nazikti.
Evet, adım Nevzat Çelik’ti.
Emniyete davet edildim.…
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