Şair Nevzat Çelik 'İzmir yangını' paylaşımı sonrası gözaltına alındı

Ahmet Kaya'nın 'Şafak Türküsü' şarkısının yazarı şair Nevzat Çelik, İzmir'deki yangınla ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Çelik, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 17:23
Şair Nevzat Çelik 'İzmir yangını' paylaşımı sonrası gözaltına alındı
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Şair Nevzat Çelik, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Şair Nevzat Çelik, 17 Ağustos'ta X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım İzmir yanıyor. Gavur İzmir değil, Türkiye yanıyor! Koltuğuna yapışmış iktidar, aynada saçını tarıyor" ifadelerini kullandı.

Çelik, bu paylaşımının ardından dün akşam saatlerinde evine gelen polislerce gözaltına alındı.

"HİÇ Mİ GÖRMEYELİM, DUYMAYALIM, KONUŞMAYALIM"

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Çelik, "Hiç mi görmeyelim, duymayalım, konuşmayalım? Hiç mi eleştirmeyelim? Ne isteniyor? Mahalle yanarken hep saçımızı mı tarayalım? Peki, nasıl insan kalalım?" diyerek tepki gösterdi.

Şair Çelik, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


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