Saitbey Sitesi Davası'nın ikinci oturumu yarın
Kahramanmaraş’ta saniyeler içerisinde yıkılan ve 43 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi davasında sanıklar ikinci kez yargı önüne çıkıyor. Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın saat 09.30’da görülecek dava öncesi kayıp yakını Tuba Erdemoğlu Cumhuriyet’e konuştu.
Player Alanı
Sitede annesini, babasını, kardeşini ve dedesini kaybeden Tuba Erdemoğlu aralık ayında yapılan duruşmada sanıkların kaçak kat çıkma başta olmak üzere birçok suçu kabul ettiklerini anımsatarak “13 saat boyunca suçluların pişkince savunmalarını dinledik, hatta müteahhit Hasan Çam’ın ‘Buradan çıkınca hepinize dava açacağım’ tehditlerine maruz kaldık” dedi.
Erdemoğlu, 11 ay geçmesine karşın tek bir kamu personelinin soruşturmaya dahil olmadığına da dikkat çekti.