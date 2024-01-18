Saitbey Sitesi Davası'nın ikinci oturumu yarın

Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 03:00

Sitede annesini, babasını, kardeşini ve dedesini kaybeden Tuba Erdemoğlu aralık ayında yapılan duruşmada sanıkların kaçak kat çıkma başta olmak üzere birçok suçu kabul ettiklerini anımsatarak “13 saat boyunca suçluların pişkince savunmalarını dinledik, hatta müteahhit Hasan Çam’ın ‘Buradan çıkınca hepinize dava açacağım’ tehditlerine maruz kaldık” dedi.

Erdemoğlu, 11 ay geçmesine karşın tek bir kamu personelinin soruşturmaya dahil olmadığına da dikkat çekti.