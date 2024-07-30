'Şaka yapmak' isterken 80 hektar ormanı yaktı
Kahramanmaraş'ta 80 hektar ormanın, aralarında şakalaşan piknikçilerin attığı torpilin kuru otları tutuşturması sonucu yandığı ortaya çıktı. Torpili attığı belirlenen M.S. (20), gözaltına alınıp, tutuklandı.
Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanda 28 Temmuz Pazar günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangın; 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla 18 saat boyunca yaptıkları müdahale sonrası söndürüldü. Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında söndürülen yangında 80 hektar orman yanarken, çıkış sebebini tespit etmek için ekipler inceleme başlattı.
'ŞAKALAŞTIĞI' SIRADA...
İnceleme sonucunda M.S.'nin arkadaşları O.K., M.E.K. ve A.B. ile piknik yaparken birbirleri ile şakalaştıkları, bu sırada attığı torpilin patlaması sonucu kuru otların tutuşması ile yangının çıktığı tespit edildi.
TUTUKLANDI
Jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgusunda suçunu itiraf eden M.S., işlemlerinin ardından tutuklandı.
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