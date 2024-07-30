Seferihisar'da iş insanlarının bulunduğu teknede patlama: Yangının nedeni belli oldu

Yayınlanma: 30.07.2024 - 07:41

Güncelleme: 30.07.2024 - 07:41

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sığacık Mahallesi açıklarında meydana geldi. Hakan D. (60) ‘DERYA 01’ isimli teknesiyle arkadaşları iş insanı Oskar Gültaşlı, K.G. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişiyle birlikte Teos Marina'dan denize açıldı.

Denizde seyir halindeyken bir süre sonra teknenin motoru arıza yaptı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen zodyak bot ile yedeğe alınan tekne, marinaya çekilmeye başlandı. İddiaya göre, marinaya yaklaşık 300 metre mesafede bir kez daha teknenin motoru çalıştırılmak istenince, benzin deposundan çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

YANARAK YARALANAN 6 KİŞİ DENİZE ATLADI

Teknede bulunanlar bir anda parlayan alevlerin arasında kalarak kısmen yandı. Yangın yayılırken, yaralanan 6 kişi denize atlayarak, alevlerden kurtulmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri de marinaya yönlendirildi. Sahil güvenlik ekibi denizde bulunan yaralıları kurtarıp, marinada bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan biri Urla Devlet Hastanesi'ne, aralarında tekne sahibi Hakan D., iş insanı Oskar Gültaşlı, K.G. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise önce Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne ardından da Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

YILMAZ VURAL ARKADAŞLARINI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Bu arada kaza haberini alan teknik direktör Yılmaz Vural, teknede bulunan arkadaşları iş insanı Oskar Gültaşlı ve K.G.'nin yakınları ile birlikte Bayraklı Şehir Hastanesi'ne geldi.

Yaralı arkadaşlarını ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunan Vural, doktorlardan da sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yılmaz Vural yaralıların vücutlarında ikinci derecede yanık olduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Kısmen yanan tekne ise marinaya çekildi.

MOTOR KISMINDA BENZİN KAÇAĞI

Meydana gelen olayla ilgili itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, ilk belirlemelere göre, Sığacık Mahallesi’ndeki marinadan ayrıldıktan bir süre sonra arızalanan ‘DERYA 01’ isimli teknenin zodyak bot aracılığı ile marinaya çekildiği sırada çalıştırılması sonucu; teknenin motor kısmındaki benzin kaçağından kaynaklı parlama neticesi patlama meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.