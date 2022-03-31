Şakalaşma kanlı bitti: İki öğrenci intihar etti
Ankara'da lise öğrencileri arasında yaşanan kızlar tuvaleti şakalaşması sonrası iki genç intihar etti.
İddiaya göre, Polatlı ilçesindeki bir ticaret meslek lisesinin 12. sınıf öğrencileri E.K. (19) ve R.B. (17) teneffüs sırasında arkadaşlarıyla şakalaştı. Bir erkek arkadaşlarını kızlar tuvaletine iten gençlerden E.K., içerideki kızın bağırmasıyla ‘Resminizi çektim’ diyerek şaka yapmak istedi.
Olayın taciz iddiasına dönmesinin ardından durum polise bildirildi. Daha sonra okuldan çıkarak Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi’ndeki evine giden E.K., avcı olan babasının av tüfeğiyle intihar etti.
CENAZESİNE GİTTİKTEN SONRA KENDİNİ ASTI
E.K.’nın intiharının ardından cenaze namazına katılan R.B. de arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisinde bulunan Kır Bahçe Düğün Salonu’na girerek kendisini astı. Okula gitmekte olan öğrenciler, R.B.’yi asılı halde gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede R.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan ilçede bir lise öğrencisinden de haber alınamadığı iddia edildi.
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