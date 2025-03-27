Şakalaştığı arkadaşlarının yola ittiği 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, şakalaştığı arkadaşları tarafından yola itildiği iddia edilen 11 yaşındaki Gazel Alsheikh, okul servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şakalaştığı arkadaşlarının yola ittiği 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 17:23

Adana'nın Kozan ilçesinde şakalaştığı arkadaşlarının yola ittiği iddia edilen öğrenci Gazel Alsheikh (11), okul servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çanaklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu'ndan çıkan Suriye uyruklu Gazel Alsheikh, iddiaya göre, şakalaştığı arkadaşları tarafından yola itildi. Bu sırada caddede ilerleyen A.B. yönetimindeki 01 ADL 295 plakalı okul servisi minibüsü, Alsheikh'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alsheikh'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyan Alsheikh'in yakınları, kaza yerine gelip gözyaşı döktü. Alsheikh'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Alsheikh'i ittiği iddia edilen 2 arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Adana #Şaka

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