Sakaryalı besici böyle isyan etti: Bu buzağıları biz mi doğuracağız?

02 Aralık 2022 Cuma, 11:12

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin kasım ayı üretici market fiyatlarına göre; beyaz peynir ekim ayında markette 102 lira 72 kuruşken kasım ayında 121 lira 20 kuruşa yükseldi. Peynirin fiyatı bir ay içerisinde yüzde 18 değişti. Aynı verilere göre dana etinin üreticiden çıkış fiyatı 101 lira 91 kuruş/kilogram, market fiyatı 156 TL.

ANKA Haber Ajansı'ndan Dilan Kutlu'nun haberine göre, Sakaryalı üreticilik yapan Mehmet Demirler, hayvancılıktan kazanamadığından yakındı. Geçen yıl 300 baş besi hayvanından 50 tanesini bu yıl satan çiftçi Demirler, besicilikten kazandığı gelirle 4 ailenin geçimini sağlıyor.

"Bağırdık çağırdık, bizi duymadılar” diyen Demirler, şu sözlerle isyan etti:

“200 tane mal bakıyoruz. 3 eleman çalışıyor. Peynirin kalıbı tabi 150 lira olur. Geçen sene 378 bin inek satıldı. Buzağı kesildi. Baskül 100 lira et 100 lira. Adam palamutu denizden toplayıp 50 liraya satıyor. Baklavanın kilosu olmuş 200 lira. Bu çiftliğin günlük gideri 20 bin lira. Nereye kadar dayanacağız? Sen süte, buzağı üretimine destek vermezsen buzağı başına desteği arttırmazsan hayvan kıtlığına gider. ‘Bu buzağıları biz mi doğuracağız?’ dedik.”