24.12.2025 12:47:00
İHA
Sakarya'da 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi menenjit nedeniyle yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı, menenjit hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 2. sınıf öğrencisi Tarık Ediz Özkanlı, menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı. Dün sabah saatlerinde yoğun bakıma alınan Özkanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tarık Ediz’in cenazesi, dün Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi’nde bulunan Yavuz Sultan Selim Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaağaç Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

 

İl Sağlık Müdürlüğünce, Özkanlı ile aynı sınıfta öğrenim gören ve aynı servisi kullanan öğrencilerin menenjit şüphesi kapsamında profilaksi tedavisinin başlatılması amacıyla velileri ile iletişime geçildiği öğrenildi.

İlgili Konular: #sakarya #menenjit

