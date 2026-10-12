Sakarya'da cinayet zanlısının olaydan önce yapay zekaya sorduğu sorular ortaya çıktı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe gittiği evde tabancanın ateş alması sonucu 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklanan 15 yaşındaki Y.D.S'nin, olay öncesinde yapay zeka uygulamasına silahların yaralayıcılığı, meşru müdafaa ve ceza infazına ilişkin sorular yönelttiği tespit edildi.

Ahmediye Mahallesi'nde 24 Temmuz'da F.K'ye (70) ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu Murat İmrağ'ın (14) hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili tutuklanan Y.D.S'nin (15) cep telefonunun incelenmesi için İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dosyayı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibine yönlendirdi.

İncelemede, 20 Mart'ta çekilen fotoğrafta oda içerisindeki masanın üzerinde 2 tabanca ve şarjör bulunduğu, masanın yanında ise Y.D.S. ile kimliği henüz belirlenemeyen, aynı yaşlarda bir erkek çocuğun oturduğu tespit edildi.

Ekiplerce, 9 Nisan'da olayın yaşandığı evde çekildiği değerlendirilen ve Y.D.S. olduğu düşünülen çocuğun sağ eliyle tabancanın kabzasını tuttuğu, sol eliyle ise üst kapağını çektiği anı gösteren fotoğraf da dosyaya eklendi.

Y.D.S'nin 11 Temmuz'da yapay zeka uygulamasıyla yazışmalarında, "Kurusıkı can yakar mı", "Clock can yakar mı", "Pompalı can acıtır mı", "Eğer bir kıza taciz eden birini görüp öldürürsek kaç yıl hapis yeriz veya hapis yer miyiz", "Anneme vuran bir adamı öldürsem hapis yer miyim", "Meşru müdafa ne", "Müebbet cezasını kimler çeker", "İnfaz nedir", "Birini dövdüm polise gittim ben cezamı çekmeye geldim desem bana ne derler", "Mesela daltonları biliyor musun" ve "Daltonların başı kim" sorularını sorduğu belirlendi.

Tutuklunun 18 Temmuz'da "Boş silahı şeytan doldurur mu" sorusunu sorduğu tespit edildi.

"OĞLUMUN HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIM"

Anne Yeliz İmrağ, gazetecilere, çocuğunun intihar ettiği söylemlerine inanmadığını, zanlının suçu itiraf ettiğini söyledi.

Olayın kazaya çevirilmeye çalışıldığını aktaran İmrağ, "Kaza olmadığı da resmi çıkan raporlarla tespit edildi. Bir grup çetelerle yazışmalar, silahla çekilmiş fotoğraflar..." diye konuştu.

İmrağ, oğlunun hakkını sonuna kadar arayacağını vurgulayarak, "Bu çocuğun yapabileceği bir şey değil. Çocuk denilen katil oğlumu öldürüyor ve 5-10 dakika içerisinde kendisini, barut izlerini temizliyor. Ne kadar profesyonelce oğlumu öldürdüğünü, planladığını gösterir ön rapordur bence bu." ifadesini kullandı.

Baba Özkan İmrağ ise Y.D.S'nin cinayeti gerçekleştirmeden önce kendince araştırmalar yaptığını iddia ederek, "Olay günü ekipler el swap örnekleri alıyor. Oğlumun parmak izi silahta yok. Çocukta (Y.D.S) da swap izi çıkmıyor. Bu kadar araştırmış, üzerine iz çıkmıyor." şeklinde konuştu.