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Sakarya'da karaya oturmuştu: Kuru yük gemisindeki yükler boşaltılıyor

Sakarya'da karaya oturmuştu: Kuru yük gemisindeki yükler boşaltılıyor

7.07.2026 11:55:00
Güncellenme:
AA
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Sakarya'da karaya oturmuştu: Kuru yük gemisindeki yükler boşaltılıyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisini kurtarma çalışması kapsamında yüklerin boşaltılmasına başlandı.
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Hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenerek Karasu'da karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarmak için ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile kanunlar gözetilerek kurtarma operasyonu başlatıldı.

Bu kapsamda gemiye çıkan ekiplerin kontrollerinin ardından hangar kapakları açıldı, 300 ton yük taşıma kapasiteli "Bahri Reis-III" isimli gemi NINOVA'ya yanaştı.

Kurulan seyyar vinçle gemideki "Big Bag" denilen 1 tonluk korumalı paketler içindeki amonyum sülfat (toz gübre) nakliye gemisine yükleniyor. Gemideki toplam 1775 ton yükün 6 seferde Karasu Limanı'na taşınması planlanıyor.

Yük boşaltma ve taşıma işlemi tamamlandıktan sonra geminin, yüzer hale getirilmesi ve dalgıçların kontrollerinin ardından hasar tespit edilememesi durumunda açığa çekilmesi bekleniyor.

Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturmuş, 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebat, vargele sistemiyle kurtarılmıştı.

Gemiyi kurtarma planı kapsamında dalgıçlar tarafından 3 kez inceleme dalışı yapılmış, 8 Mayıs'ta denize olası sızıntının önlenmesi için geminin çevresine koruyucu yüzer bariyer çekilmişti.

Gemide kirleticilerden arındırma çalışması kapsamında yağ, yakıt ve sintinedeki maddeler tahliye edilmişti.

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