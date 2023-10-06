Sakarya erkek dehşeti... Evli olduğu kadını silahla vurdu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evli olduğu kadın T.A.'yı ve yanındaki kişiyi silahla vuran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İ.A. (36) aldatıldığını düşünerek evli olduğunu kadın T.A.'yı takip etti.
T.A.’yı B.T. (35) ile gören İ.A, T.A.’yı ve buluştuğu B.T.’yi cadde ortasında silahla vurarak yaraladı.
İki kişi kanlar içerisinde yerde kalırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından silah ile polise teslim olan şüpheli İ.A.’nın, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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