Otobüs firmaları arasında silahlı yolcu kapma kavgası: 3 yaralı

Kırıkkale Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs firmaları arasında yolcu kapma kavgası çıktı. Firma tarafları birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş aştı. İki taraf arasındaki çatışmada, tabanca ile 1'i yolcu 2 kişi yaralanırken, 1 kişi de darbedildi. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 07:50
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Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dün akşam iddiaya göre, terminalde faaliyet gösteren iki firma arasında yolcu kapma tartışması çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. İki taraf arasındaki çatışmada, terminalde otobüs bekleyen G.P. ve şüphelilerden R.B. (46) tabanca ile S.Ç. tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan R.B.'nin ameliyata alınacağı, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

8 GÖZALTI

Ekipler, bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan ele geçirirken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı. 

 


Kırıkkale Şehirlerarası otobüs silahlı kavga

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