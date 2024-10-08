Adana'da korkunç olay... Sazlıkta parçalanmış ceset bulundu!

Adana'da tarla kenarındaki sazlıkta parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da korkunç olay... Sazlıkta parçalanmış ceset bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 18:19

Cumhuriyet Mahallesi Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki bağlantı yolu kenarında öğle saatlerinde traktörle tarlada çalışan bir çiftçi, sazlıkta ceset olduğunu fark edip, durumu yetkililere bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış cesedin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adana #ceset

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