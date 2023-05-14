Sakarya'da bir kişi evde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşlı bir adam konuk olduğu evde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 14.05.2023 - 00:11
Sakarya'da bir kişi evde ölü bulundu
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Sakarya'da şehir dışında olan bir yakınının dün Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki evine gelen Fahri Santer'den (75) daha sonra haber alınamadı.

Santer'in diğer yakınları, camı kırarak içeri girdikleri evde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Santer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Santer'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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