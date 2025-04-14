Sakarya'da 1,5 milyon TL değerinde kaçak parfüm ele geçirildi

Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:50

Güncelleme: 14.04.2025 - 11:50

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serdivan ilçesinde dün akşam gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamasında H.G. (49) idaresindeki minibüs durduruldu.

Minibüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu değerlendirilen çeşitli markalara ait toplam 1110 kaçak parfüm ve 63 kaçak vücut losyonu ele geçirildi. Şüpheli H.G. (49) hakkında adli işlem başlatıldı.