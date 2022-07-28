Sakarya'da 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 16 yaşındaki kız, evinde ölü bulundu.

İHA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 10:33
Sakarya'da 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu
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Sakarya'da 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde ikamet eden ve Anadolu Lisesi öğrencisi olan 16 yaşındaki Zeynep Sare Acar, ailesi tarafından odasında hareketsiz şekilde buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğuştan kalp rahatsızlığı olduğu ve bu sebeple hayatını kaybettiği belirtilen gencin cenazesi ise Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi’nde toprağa verilecek. 


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