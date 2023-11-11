Sakarya'da 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde akrabası tarafından darbedilen ve hastanedeki tedavisinin ardından eve giden 24 yaşındaki genç, bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Gencin şüpheli ölümü, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

İHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 12:49
Sakarya'da 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü
Abone Ol google-news

Çukurahmediye Mahallesi’nde 24 yaşındaki Berat G. dün sabah saatlerinde bir akrabası tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı darbedildi.

Hastaneye başvuran Berat G., tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen genç, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Berat G., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

24 yaşındaki gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


İlgili Haberler

Sakarya’da otoyol kenarına bırakılan 13 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya’da otoyol kenarına bırakılan 13 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'nın gizli cenneti: Acarlar Longozu

Sakarya'nın gizli cenneti: Acarlar Longozu
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

En Çok Okunan Haberler