Nilay Küçük
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Sakarya'nın gizli cenneti: Acarlar Longozu

03 Kasım 2023 Cuma

Sakarya'nın gizli cenneti olan Acarlar Longozu, doğanın huzurunu ve güzelliğini arayan herkes için ideal bir seyahat noktası. Bu sessiz cennet, sessizlik, yeşillikler ve doğal güzelliklerle çevrili benzersiz alan, doğa severler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Acarlar Longozu, Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yayılan 24 kilometrekarelik muhteşem bir doğa harikası. İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu benzersiz alan, 200'den fazla yerli ve göçmen kuş türüne ve zengin bir balık yaşamına ev sahipliği yapıyor. Acarlar Longozu, Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyor... Bu, ziyaretçilere ormanın kalbinde bir yürüyüş yapma fırsatı sunuyor. Rengarenk kuşlarla dolu gökyüzünün altında dolaşmak, doğanın huzurunu ve canlılığını hissetmenizi sağlıyor.

NİLÜFER CENNETİ

Acarlar Longozu, beyaz nilüferleriyle de ünlü. Bu doğal güzellikler, fotoğrafçılar için görsel bir şölen sunuyor. Yemyeşil alan piknik yapmak isteyenler için de muhteşem bir yer. Ayrıca, Acarlar Longozu'nda konaklama imkânları da bulunuyor, böylece doğanın kucağında bir gece geçirme şansına sahip oluyorsunuz.

Acarlar Longozu, sessizlik, doğal güzellikler ve kuşların şarkısıyla dolu bir doğa kaçamağı sunuyor. Sakarya'nın gizli cenneti, doğaseverler için mükemmel bir kaçış noktası. Burada, doğanın sessiz şarkısını dinleyebilir, renkli kuşlarla buluşabilir ve doğanın huzurunu hissedebilirsiniz.

Longoz da kuş gözlemcileri için adeta bir cennet. Burada yüzlerce farklı kuş türünü gözlemleme şansınız var. Özellikle göç dönemlerinde, bu alandaki göl ve sulak alanlar, kuşların mola yeri haline geliyor. Longoz'da kuş seslerinin ve kanat çırpışlarının etkileyici bir konseri sizi bekliyor.

Acarlar Longozu'nu tekne turu yaparak da gezebilirsiniz. Her mevsim ayrı güzellikte olan bu saklı cennet bahar aylarında bir başka güzel oluyor.

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