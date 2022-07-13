Sakarya’da 7 kişinin yaralandığı akıl almaz kaza kamerada

Sakarya’nın Geyve ilçesinde aracını hatalı park ettiği için kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen sürücü, vatandaşların tepkisiyle karşılaştığı esnada paniğe kapıldı. Sürücüsünün kontrolünden çıktığı iddia edilen cipin, kahvehane önünde bulunan kalabalığı ezerek 7 kişinin yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:14
Sakarya’da 7 kişinin yaralandığı akıl almaz kaza kamerada
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Kaza, Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, R.G.’ye ait 54 SH 938 plakalı cip hatalı park yaparak yolu kapattı. Aracın yolu kapatmasının ardından bölgeye gelen 54 AFJ 115 plakalı otomobil sürücüsü ise korna çalarak yolun açılmasını istedi. Yolun açılmaması üzerine, yolu kapatan aracı sollamak isteyen 54 AFJ 115 plakalı otomobil karşı istikametten gelen 54 YF 772 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar hatalı park yaparak yolu kapatan 54 SH 938 plakalı araç sürücüsü R.G.’ye tepki gösterdi.

Bu esnada paniklediği ileri sürülen sürücü R.G.’nin kontrolünden çıkan cip, kahvehane önündeki kalabalığı ezip geçti. Yaşanan kaza sonrasında R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Adeta can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.


sakarya Geyve Süleymanpaşa Mahallesi
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