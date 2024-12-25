Sakarya'da 820 litre sahte alkol ele geçirildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 820 litre sahte alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 820 litre sahte alkol, 20 litre etil alkol, 2 kilo 500 gram anason aroması, 300 mililitre malt aroması, alkol yapımında kullanılan bakır damıtma cihazı, 2 alkol ölçüm çubuğu, 2 plastik alkol numune küveti, ruhsatsız tabanca, 33 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda Ş.Y. (65), A.İ. (67), E.T. (58) ve G.Y. gözaltına alındı.
Öte yandan Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde bir kıraathanede yasa dışı kumar ve bahis oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.
Ayrıca 1 kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlaması" suçundan adli ve idari işlem yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- AKP’nin 2025 planı ne?
- Bakan Işıkhan asgari ücreti böyle duyurdu!