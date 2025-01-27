Sakaryaspor'dan kadroya takviye!
TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Çoban'ı renklerine bağladığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Burak Çoban ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladık" ifadesine yer verildi.
30 yaşındaki oyuncu bu sezon 15 kez Iğdır FK formasını terletmişti.
Etiketler: #Burak Çoban #sakaryaspor #transfer
Spor Haberleri
- Manisa FK 3 puanı 2 golle aldı!
- Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde!
- Sakaryaspor'dan kadroya takviye!
- Fatih Terim'in ekibi son dakikada güldü!
- Eski Galatasaraylıdan emeklilik kararı!
- Süper Lig devleri ile anılıyordu: İşte yeni adresi!
- UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
- Portekizli yıldız Celtic'e geri döndü!
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Fenerbahçe Talisca'yı resmen açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de saldırı!
- İmamoğlu 'Heybedeki turp'un adını açıkladı
- İmamoğlu'na jet soruşturma!
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- ‘Artık AKP için ağır bir yük’
- O bilirkişiden ilk açıklama geldi
- Satılmış Büyükcanayakın kimdir?
- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı!
- Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem
- ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü onayladı