Sakaryaspor'dan kadroya takviye!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 21:31

Güncelleme: 27.01.2025 - 21:31

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Burak Çoban ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladık" ifadesine yer verildi.

30 yaşındaki oyuncu bu sezon 15 kez Iğdır FK formasını terletmişti.