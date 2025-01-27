Sakaryaspor'dan kadroya takviye!

TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Çoban'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Sakaryaspor'dan kadroya takviye!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 21:31

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Burak Çoban ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşme imzaladık" ifadesine yer verildi.

30 yaşındaki oyuncu bu sezon 15 kez Iğdır FK formasını terletmişti.


Etiketler: #Burak Çoban #sakaryaspor #transfer

İlgili Haberler

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Yeni adresi belli oluyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Yeni adresi belli oluyor!
Fenerbahçe Anderson Talisca'yı resmen açıkladı: İmza için İstanbul'da...

Fenerbahçe Anderson Talisca'yı resmen açıkladı: İmza için İstanbul'da...
'Türkiye'den oyuncularla görüşüyoruz' demişti: İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin forvetini istiyor!

'Türkiye'den oyuncularla görüşüyoruz' demişti: İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin forvetini istiyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler