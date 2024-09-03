Sakarya'da acı olay: Traktörün devrildi, 2 kişi öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 17:40
Sakarya'da acı olay: Traktörün devrildi, 2 kişi öldü
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Adem K'nin kullandığı 54 AGS 916 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bağcaz Mahallesi mevkisinde devrildi.

Sürücü ile traktörün arka kısmındaki ahşap kasada bulunan Dursun T. kaza esnasında atlayarak kurtulurken, çamurluk üzerinde yolculuk yapan Sezer Karacan (68) ile Ercan Tetik (26) ters dönen traktörün altında kaldı.

KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Karacan ve Tetik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemelerin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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