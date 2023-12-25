Sakarya'da araç içinde infaz: Ortağı gözaltına alındı!

Yayınlanma: 25.12.2023 - 11:10

Güncelleme: 25.12.2023 - 11:11

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi'nde cadde üzerinde bir kamyonetin içinde hareketsiz duran sürücüyü gören yurttaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü koltuğunda oturan kişinin başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Polisin incelemesinde de ölenin Selahattin Dayıcık olduğu tespit edildi. Selahattin Dayıcık’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştirenin Dayıcık'ın bir dönem ortak iş yaptığı Furkan B., olduğu tespit edildi. Furkan B. polis tarafından gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.