Sakarya'da aranan kişilere eş zamanlı operasyon: 31 gözaltı
Sakarya'da, polisin çeşitli suçlardan yakalama kararı olan şüphelilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 31 adrese baskın yapıldı. Baskın anları dronla görüntülendi.
‘Çocuğun cinsel istismarı’, ‘Hırsızlık’, ‘Yağma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Uyuşturucu imal ve ticareti’ gibi suçlardan yakalama kararı olan 31 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #sakarya
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