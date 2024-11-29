Sakarya'da bir eve silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da bir eve silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme
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AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 17:08

Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak'ta 24 Kasım'da Feyzullah Bilici'ye (47) ait eve pompalı tüfekle ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Mehmet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mehmet K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak'ta Feyzullah B'ye ait iki katlı evin alt katına pompalı tüfekle ateş edilmiş, saldırıda yaralanan olmazken, bazı pencerelerin camları kırılmıştı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, Mehmet K'yi dün Şifalı Su Sokak'ta kovalamaca sonucu yakalamıştı.

Tüfek ve 16 fişek ile gözaltına alınan zanlı hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı bulunduğu öğrenilmişti.


Etiketler: #sakarya #gözaltı #silahlı saldırı

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