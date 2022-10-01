Sakarya’da ayı ve çakal sürüsü fotokapana takıldı

01 Ekim 2022 Cumartesi, 12:52

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor.

Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları ve popülasyon yoğunlukları belirleniyor. Hayvanların beslenme alanları ve beslenmeleri de bu çalışmayla tespit edilebiliyor. Akyazı ilçesi Taşyatak Mahallesi’ne yerleştirilen fotokapanlara ayı ve çakal sürüsü takıldı. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Taşyatak/Akyazı’da fotokapanımıza yakalanan ayı ve çakal sürüsünü görünce siz de bizim gibi heyecanlandınız mı” ifadelerine yer verildi.