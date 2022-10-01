Sakarya’da ayı ve çakal sürüsü fotokapana takıldı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kurulan fotokapana sabah saatlerinde ayı ve çakal sürüsü takıldı.
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor.
Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları ve popülasyon yoğunlukları belirleniyor. Hayvanların beslenme alanları ve beslenmeleri de bu çalışmayla tespit edilebiliyor. Akyazı ilçesi Taşyatak Mahallesi’ne yerleştirilen fotokapanlara ayı ve çakal sürüsü takıldı. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Taşyatak/Akyazı’da fotokapanımıza yakalanan ayı ve çakal sürüsünü görünce siz de bizim gibi heyecanlandınız mı” ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- Seçim öncesi 'kaos' uyarısı
- 'Millet'in karşısında çaresiz
- Kritik eşiğin altını gördü!
- Dehşete düşüren ses kaydı...
- Alkollü içkiye zam geldi
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- MHP'de istifa depremi
- Skandal! Sınavdan önce sorulara bakılmış