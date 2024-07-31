Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Yayınlanma: 31.07.2024 - 20:54

Güncelleme: 31.07.2024 - 20:54

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 23 numaralı otobüsüne binen kadın yolcu, araç Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'nda seyrederken bayıldı.

Diğer yolcuların uyarısıyla otobüs şoförü Erhan Kaş, Büyükşehir Merkez Koordinasyon Amirliği'ne bilgi verdi, ardından güzergahtan çıkarak yolcuyu Yenikent Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Yolcuların yardımıyla araçtan indirilen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Otobüste yaşananlar, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yaşananların yardımseverliğin ve dayanışmanın önemli bir örneği olduğu belirtilerek, "İşini en iyi şekilde yapan, vatandaşımıza karşı duyarlı davranan ve gayret ortaya koyan personelimize teşekkür ediyoruz. Bu arada hastaneye kaldırılan vatandaşımızın da sağlık durumunun çok iyi olduğu bilgisini paylaşmak isteriz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.