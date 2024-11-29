Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk silahla babasını vurdu

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını silahla vurarak yaraladı. Şüpheli H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk silahla babasını vurdu
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AA/İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:36

Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde H.K. (16) ile babası H.K. (37) arasında bir tekel bayisinde tartışma çıktı.

Babanın, oğlu H.K'ye tokat atması üzerine eve giden çocuk aldığı tabancayla tekel bayine dönerek, burada babasına ateş açtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan baba H.K. ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.


Etiketler: #112 Acil #Ambulans #Birecik

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