Samsun'da bir kişi işyerinin tuvaletinde ölü bulundu

Yayınlanma: 08.05.2023 - 17:51

Güncelleme: 08.05.2023 - 17:51

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan işyerinin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç.(39) çalıştığı işyerinde tuvalete gitti.

Tuvaletten çıkmayan A.Ç.'yi mesai arkadaşları yüzüstü yatar halde buldu. Olay sağlık ekiplerine haber verildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. A.Ç.'nin dün gece rahatsızlanarak özel bir hastaneye gittiği, burada tetkikleri yapılıp uzman bir doktora görünmesi gerektiği tavsiye edildiği öğrenildi.



