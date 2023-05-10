Hastanede tedavi görmüştü... Üniversiteli kaldığı apartta ölü bulundu
Denizli’de hastaneye tedaviye gittikten sonra evinde ölü olarak bulunan 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Cem Tamgüler (23), gece saat 03.00 sıralarında kaldığı aparatta rahatsızlanarak acil servise müracaat etti. Tedavisi yapılan Tamgüler, arkadaşları tarafından tek başına yaşadığı apartta ölü olarak bulundu.
AİLESİNDEN AÇIKLAMA
Hayatını kaybeden Cem Tamgüler’in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Otopsi işlemleri tamamlanan Tamgüler’in cenazesi, ailesine teslim edildi. Üniversite öğrencisi hakkında ortaya atılan intihar iddialarını yalanlayan ailesi, Tamgüler’in kullandığı ilaçların kalp krizine neden olması nedeniyle hayatını kaybettiğini savundu.
Üniversite öğrencisinin cenazesinin yarın Van’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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