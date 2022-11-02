Sakarya'da bir kişi sitenin önünde yatan köpeği ezdi: Köpek tedaviye alındı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin ezdiği köpek tedavi altına alındı.
Gazipaşa Mahallesi'nde bir sitenin önünde yatan köpek, siteden çıkan bir otomobil tarafından ezildi. Otomobilden inen sürücü, köpeğe ve aracın altına baktıktan sonra aracıyla hareket etti.
Hayvanseverlerin haber vermesi üzerine Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği tarafından Ankara'ya götürülen köpek, tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsünün ise emniyette ifadesi alındı.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, siteden çıkan bir otomobilin yerde yatan köpeği ezmesi yer alıyor. Kayıtlarda, sürücünün otomobilden inip köpeğe baktıktan sonra aracına binerek bölgeden ayrılması görülüyor.
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