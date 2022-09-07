Sakarya'da boşanma davalarının olduğu gün evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Sakarya'da boşanma davalarının olduğu gün evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan Ş.B. ağır yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Adliyesi ve Resmi Daireler Kampüsü karşısındaki bir kafede arkadaşlarıyla oturan Ş.B. (25), bugün görülecek boşanma davası öncesi evli olduğu erkek E.B'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı. Ş.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli E.B. ise sesleri duyması üzerine olay yerine gelen adliyede görevli polis tarafından gözaltına alındı.
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