Sakarya'da bungalov evde yangın!

Sakarya'da boş bungalovda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:58
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Sakarya'nın Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Hacımercan yolunda Y.A.'ya ait bungalovda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.

Y.A. itfaiyeye haber verirken alevler bütün bungalovu sardı.

İhbarla gelen ekipler, 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü.

Boş bungalov kullanılamaz hale gelirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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