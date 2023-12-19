Sakarya'da bungalov evde yangın!
Sakarya'da boş bungalovda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Hacımercan yolunda Y.A.'ya ait bungalovda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.
Y.A. itfaiyeye haber verirken alevler bütün bungalovu sardı.
İhbarla gelen ekipler, 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü.
Boş bungalov kullanılamaz hale gelirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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