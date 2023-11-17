Sakarya'da dehşet: Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü!

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın, gece uykudaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:00
Sakarya'da dehşet: Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü!
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Taraklı ilçesi Duman Mahallesi’nde, gece saatlerinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen E.B. isimli 3 çocuk annesi, eşi Eyüp Bostan’ı (48) uyuduğu sırada bıçakladı.

UYKUSUNDA KATLETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eyüp Bostan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Eşini, uykusunda öldüren kadın ise gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Bostan, Taraklı Duman Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.


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