Sakarya'da doktor ve güvenlik görevlisini darbeden hasta yakınlarına gözaltı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gittikleri hastanede, "rahatsızlanan babalarıyla ilgilenilmediğini" öne sürüp doktor ile güvenlik görevlisini darbeden 2 kardeş gözaltına alındı.
Olay, 20 Kasım günü gece saatlerinde meydana geldi. Evinde rahatsızlanan E.T.'yi oğulları E.T. ve O.T. Ferizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bu sırada başka hastayı muayene eden doktor E.C.’nin odasına giren kardeşlerden biri, hastane girişindeki araçtaki babası ile ilgilenmesini istedi.
Doktor ise hastayı muayene ettikten sonra babasıyla ilgileneceğini belirtti. Buna sinirlenen bu kişi, doktora saldırdı. Doktor E.C., olayların daha fazla büyümemesi için dışarı çıkıp araçtaki E.T.’yi, müdahale etmek için içeri aldı. Bu sırada diğer kardeş de tartıştığı güvenlik görevlisini darbetti.
Hastaya müdahalesinin ardından rahatsızlanan doktor E.C., Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından görevi başına döndü. E.C. ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine 2 kardeş polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Haberler
- Sağlık Bakanlığı mesai sonrası hasta kabulü ve yedek hasta uygulamasına hekimlerden tepki: "Hastanın yedeği olmaz, sağlıkta şiddet artacak"
- Çoğunluk sağlanamadı, Meclis sağlıkta şiddet için olağanüstü toplanamadan kapandı
- İlber Ortaylı'dan 'sağlıkta şiddet' tepkisi: 'Sağlık Bakanlığı sukutuhayal konusu'
-
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
- Tarihi bina eğitime açıldı
- Endonezya'da can kaybı artıyor!
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava
- Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandı
- Erdoğan 'çağrı' yaptı, Bahçeli ise hedef aldı
- Dünya Kupası'nda TRT skandalı!
- 'Adımın geçmesinden onur duyarım'
- Savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Çok üzgünüm'