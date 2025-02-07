Sakarya’da eğlenceli kar keyfi: Traktörle snowboard yaptılar!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:25

Güncelleme: 07.02.2025 - 11:25

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Furkan Uygun, traktörün arkasına bağladığı ahşap palet ile sokaklarda snowboard yaptı, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Karasu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. İlçede yaşayan Furkan Uygun ve Samet Coşkun, yağışı eğlenceye dönüştürdü. Furkan Uygun, Samet Coşkun’un kullandığı traktörün arkasına bağladığı ahşap palet ile Kurudere Mahallesi’nde snowboard yaptı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.