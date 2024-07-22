Sakarya'da erkek vahşeti: Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'Senin hakkın ölüm' diye bağırdı!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:11

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:42

Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde A.T., boşanma aşamasındaki eşi T.C.T. ile sokak ortasında tartıştıktan sonra darbetmeye başladı. Çiftin küçük yaştaki 2 çocuğu, babalarına engel olmaya çalıştı.

"SENİN HAKKIN ÖLÜM, ÖLECEKSİN"

Çevredekiler müdahale edip, T.C.T.’yi kurtardı. Bu sırada A.T., “Senin hakkın ölüm, öleceksin” diye bağırdı. A.T., ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Durumu iyi olan T.C.T., hastaneye gidip darp raporu aldı. Bu arada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.