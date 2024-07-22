Sakarya'da erkek vahşeti: Çocuklarının gözü önünde eşini darbedip, 'Senin hakkın ölüm' diye bağırdı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde A.T. (36) boşanma aşamasındaki eşi T.C.T.'yi (32) sokak ortasında, çocuklarının gözü önünde darbedip, ''Senin hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı. A.T. gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:11
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Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde A.T., boşanma aşamasındaki eşi T.C.T. ile sokak ortasında tartıştıktan sonra darbetmeye başladı. Çiftin küçük yaştaki 2 çocuğu, babalarına engel olmaya çalıştı.

"SENİN HAKKIN ÖLÜM, ÖLECEKSİN"

Çevredekiler müdahale edip, T.C.T.’yi kurtardı. Bu sırada A.T., “Senin hakkın ölüm, öleceksin” diye bağırdı. A.T., ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Durumu iyi olan T.C.T., hastaneye gidip darp raporu aldı. Bu arada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.


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