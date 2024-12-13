Sakarya'da faciadan dönüldü: TIR, taş kırma makinesinin altında kaldı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde taş kırma makinesi TIR'In kupasına devrildi. Belediyeye ait TIR'Iın kupasının kağıt gibi ezildiği kazada, araçta bulunan bir belediye personeli ağır yaralandı.

Sakarya'da faciadan dönüldü: TIR, taş kırma makinesinin altında kaldı
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İHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:33

Dikmen Mahallesi mevkiinde, Hendek Belediyesi’ne ait 54 KY 832 çekici plakalı TIR ile taşınan taş kırma makinesi, aracın virajı döndüğü esnada devrildi.

Kupa kısmında yolcu olarak bulunan A.B. sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde belediye personeli A.B. sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İNCEMELE BAŞLATILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı A.B., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #sakarya

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