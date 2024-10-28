Sakarya'da iki grup arasında kavga: Bekçi yaralandı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeni Mahalle Gül Sokak üzerinde, 26 Ekim Cumartesi günü gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi, arbede esnasında yaralanarak Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Konuya ilişkin gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #sakarya
En Çok Okunan Haberler
-
- Kirada yeni dönem resmen başlıyor
- Özel'den Erdoğan'a: Artık sözcünün görevi bitti!
- Rakip takım hocasından Ebrar'a skandal hareket
- Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama
- İsrail’e dokundurmayan İslamcılar
- Öğretmen eşini 'baba mirası' yüzünden öldürmüş!
- Karanlık isme 'varlık' onayı
- Mamalarına su yerine alkol konuldu: 1 bebek öldü!
- Adana'da 5 büyüklüğünde deprem!
- İtalya'da 8 gollü müthiş maç!