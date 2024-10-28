Sakarya'da iki grup arasında kavga: Bekçi yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen bekçi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da iki grup arasında kavga: Bekçi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 12:57

Yeni Mahalle Gül Sokak üzerinde, 26 Ekim Cumartesi günü gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi, arbede esnasında yaralanarak Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Konuya ilişkin gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #sakarya

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