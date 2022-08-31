Komşular arasında 'saman tozu' kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'da saman tozu yüzünden çıkan kavgada Nurettin Altunkaya (52), komşusu Ayhan Erdemir ile eşi Mahizer Erdemir'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Olay yerine sevk edilen polislere de ateş açan Altunkaya, vurularak yaralı yakalandı.
Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta, 31 Ağustos Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Ayhan Erdemir, TIR’dan, evinin önündeki boş alana saman balyası indirmeye başladı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
Bu sırada komşusu Nurettin Altunkaya, Erdemir’e saman tozunun evine geldiğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Altunkaya, evinden aldığı pompalı tüfekle Ayhan Erdemir ile eşi Mahizer Erdemir ve Naif Erdemir'e ateş etti.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Altunkaya, silah seslerini duyup dışarı çıkan diğer aile fertlerine de ateş etti. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Ayhan ve Mahizer Erdemir çifti olay yerinde yaşamını yitirdi, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açan Nurettin Altunkaya, çıkan çatışmada vurularak yakalandı.
Nurettin Altunkaya ile diğer 2 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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