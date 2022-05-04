Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: Ev görünümlü imalathane!
Sakarya'nın Handek ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 150 gram esrar, 458 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Hendek Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki E.Ç.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve esrar elde etmek amacıyla evinde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğine yönelik ihbar aldı.
Şüphelinin evine, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi.
Operasyon neticesinde yapılan aramada, 25 gram metamfetamin, 1 kilo 150 gram kubar esrar, 152 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, boyları 2 ile 15 santimetre arasında değişen 458 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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