Durdurulan otomobilden adeta cephanelik çıktı

Uşak'ta bir otomobilde yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:36
Durdurulan otomobilden adeta cephanelik çıktı
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 100 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Sürücü D.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.


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