Durdurulan otomobilden adeta cephanelik çıktı
Uşak'ta bir otomobilde yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 100 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.
Sürücü D.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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