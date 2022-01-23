Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 Pakistanlı öldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ısınmak için yaktıkları mangal kömüründen çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Pakistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

AA
23 Ocak 2022 Pazar, 17:18
Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 Pakistanlı öldü
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Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Neviye Mahallesi Ceyhan Sokak'taki evde kalan Pakistan uyruklu 2 kişi, gece ısınmak için tenekede mangal kömürü yaktıktan sonra uykuya daldı.

Evde kalan diğer arkadaşları çağrılarına cevap alamayınca girdikleri odada Ataallah (22) ve Güllevaz H'yi (27) hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yabancı uyruklu iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.


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