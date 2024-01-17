Bülent Ersoy'dan şoke eden Zeki Müren iddiası: 'İntihar etti o...'
Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu söylediği açıklama gündem olan Bülent Ersoy, son olarak katıldığı canlı yayında yeni iddialarda bulundu. Diva, iddialarını sürdürerek şoke eden ifadeler kullandı ve Zeki Müren'in intihar ettiğini öne sürdü.
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, 24 Eylül 1996
tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 'Sanat Güneşi' Zeki
Müren ile ilgili yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu.
Tepki çeken sözlerinden sonra 'Demet ve Jess'le Gel
Konuşalım' programına konuk olan Ersoy, Müren ile ilgili çarpıcı iddialar
ortaya attı.
“KISKANÇLIĞINDAN ÖLDÜ” DEMİŞTİ
Ersoy, 'Dünya Güzellerim Masada' programında yaptığı
açıklamayla gündem olmuştu.
"Zeki Müren mi büyük, Bülent Ersoy mu?" sorusu
üzerine sanatçı, "Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir stardı. Sanat ve şov
açısından gerçek bir şovmendi. Müzeyyen Senar, bana 'Sen benim yerimi
alacaksın' derdi. Zeki Müren de bana 'Japon Çiçeği' derdi. Müzeyyen Senar'ın
sözlerini duyunca 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş benim için. Ben de
bunu yanında çalışanlarından duydum" demiş ve eklemişti:
“Zeki Müren acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama beni
kıskançlığından öldü. 38 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğü gün hiç
ilaçlarını almamış. Orada da kalp krizi geçirip öldü.”
ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: 'ZEKİ MÜREN İNTİHAR ETTİ'
Bülent Ersoy, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan 'Demet
ve Jess'le Gel Konuşalım' programına konuk oldu.
'Sanat Güneşi' Zeki Müren ile ilgili iddialarını sürdüren
Diva, yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Ersoy konuşmasında "Zeki Beycim çok kıskançtı ve
haplarını almadı, intihar etti dedim... Onun için öldü zaten, kestirmeden
intihar etti o bunun kimse aksini söyleyemez. 38 tane hap, her gün, rakam
değişebilir..." deyince herkesi şoke etti.
Jess Molho se "Ciddi misin?" diyerek şaşkınlığını
gizleyemedi. Jess "Bu haplar neydi efendim?" diye sordu.
Diva ise "Evet almadı..." diyerek konuşmasına
devam etti:
"Kendisini en son öldüğünde gördüm hemen İzmir'e gittim
morgdaydı, çıkarttırdım. Oya'yı da öyle görmüştüm. Sakalları uzamış,
sakallarında pamuklar vardı. Halbuki onu bir yağla güzel temizleselerdi iyi
olurdu. Onun iki yanağına dokundum 'bana hakkını helal et' dedim. Ama ben ona
hiçbir zaman terbiyesizlik yapmadım..."
Ersoy devamında ise "Beni kıskanırdı ailesi açıklama yapıyormuş, zaten görüşmüyorlardı mirastan istifade edemediler" dedi.