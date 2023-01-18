Sakarya'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 18 gözaltı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 13:52

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 13:54

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu düzenledi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında İzmir'in Konak ilçesinde 1 kişi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 11 ve Sapanca ilçesinde 6 olmak üzere toplam 18 kişi gözaltına alındı.

Narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilo metamfetamin, 400 gram bonzai, 500 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 184 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 350 kurusıkı tabanca fişeği, 80 tabanca fişeği, 10 cep telefonu ve 16 bin 200 lira ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.