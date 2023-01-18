Samsun'da 'rüşvet' operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
Samsun'da aralarında Tapu Müdürlüğü çalışanı ile emlakçı ve müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Tapu Müdürlüğünde rüşvet iddiası üzerine teknik çalışma yürüttü.
ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler, aralarında Tapu Müdürlüğü çalışanı ile emlakçı ve müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik il merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli Emniyet'e götürüldü. Operasyon kapsamında 3 kişinin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
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