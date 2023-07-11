Sakarya'da korkunç olay: Sokak ortasında kendini yaktı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir erkek, gece saatlerinde birlikte yaşadığı kadının sokağının yakınında kendisini yaktı. Şahsın alev alıp, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar saniye saniye görüntülendi.
Güneşler Mahallesi’nde gece saat 02.30 sıralarında, ruhsal rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Ü.V. isimli alkollü şahıs birlikte yaşadığı kadının sokağının yakınlarına geldi.
Burada elindeki benzin bidonu ile kendisini yakmaya çalışan şahsı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BENZİNİ DÖKTÜĞÜ ANDA ALEV ALDI
Şahıs, adrese gelen ekiplere; “Dini nikahlı eşim buraya gelecek, o buraya gelmezse benzini bu şekilde dökerim” dediği esnada bir anda alev aldı.
Can havliyle ‘Beni kurtarın’ diye bağırmaya başlayan Ü.V.’ye bölgedeki itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.
DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ü.V., daha sonrasında Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, korkunç olay ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, alevler içerisinde kalan şahsa bölgedeki itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli zammındaki 'tehlikeyi' açıkladı
- Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?
- CHP'den 'Tanju Özcan' kararı
- Devlet Bahçeli'den yeni U dönüşü
- Erdoğan'dan kendi maaşına zam
- Kamu bankaları milyonları böyle hiç etmiş!
- Son yolculuğuna uğurlanıyor!
- Cumhur'da 'AB' çatlağı
- Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar
- Özgü Namal: 5 dakika içinde her şeyimi kaybettim